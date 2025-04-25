Д. Шнайдер одолела американку К. Волынец и прошла в 3-й круг турнира в Мадриде

24 апреля россиянка разобралась с соперницей со счетом 2:0 (12+).
Диана Шнайдер взяла вверх над Кэти Волынец в первом сете с разницей в пять очков — 6:1, во втором с преимуществом в +4 — 6:2. Матч в Мадриде растянулся примерно на час.
В третьем раунде оппоненткой спортсменки из Самарской области будет Анастасия Севастова. Встретятся 26 апреля. Ранее она обыграла землячку Елену Остапенко — 7:6, 6:2 (12+).
Недавно рассказывали, что в столице губернии прошли всероссийские состязания по пляжному теннису (12+).
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