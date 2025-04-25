Cнижена стоимость синтеза металл-органических каркасных структур

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Специалисты Института физической химии и электрохимии имени А. Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН) создали метод для снижения стоимости синтеза металл-органических каркасных структур, которые используются в том числе в медицине. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки РФ.
«Ученые лабораторий радиационных технологий и химии технеция ИФХЭ РАН впервые в России применили ускоритель электронов для синтеза энергетических металло-органических каркасных структур на основе тяжелых металлов. Благодаря использованию ускорителя электронов синтез протекает в несколько раз быстрее, чем традиционным сольвотермическим методом, а также повышается выход целевого продукта», — говорится в собщении.
В министерстве уточнили, что металл-органические каркасные структуры (МОФ) могут использоваться, например, для адсорбции и разделения газов, в качестве датчиков и биочипов, для медленного высвобождения лекарств.
Металл-органические каркасные структуры обычно синтезируют в автоклавах при длительном нагревании, а использование ускорителя электронов «позволяет провести синтез эффективнее: буквально за несколько минут и с большим выходом», отметили в пресс-службе.
«Этот метод может быть использован для синтеза энергетически насыщенных каркасных структур, востребованных в промышленности. Главный недостаток МОФов — их цена. Ускоритель электронов позволяет провести синтез проще и эффективнее, и, следовательно, дешевле», — приводятся в сообщении слова научного сотрудника лаборатории химии технеция ИФХЭ РАН Михаила Волкова.
Исследование проведено при поддержке Минобрнауки России.