Cнижена стоимость синтеза металл-органических каркасных структур

«Ученые лабораторий радиационных технологий и химии технеция ИФХЭ РАН впервые в России применили ускоритель электронов для синтеза энергетических металло-органических каркасных структур на основе тяжелых металлов. Благодаря использованию ускорителя электронов синтез протекает в несколько раз быстрее, чем традиционным сольвотермическим методом, а также повышается выход целевого продукта», — говорится в собщении.