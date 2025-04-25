В Екатеринбурге водителей предупредили о масштабных рейдах ГАИ

В марте в Екатеринбурге проходил рейд «Должник», в ходе которого выявляли горожан, имеющих различные задолженности. В розыске должников участвовали не только сотрудники ГАИ, но и судебные приставы. Отметим, за несвоевременную оплату штрафов могут привлечь к административной ответственности. Наказание предусматривает двукратное увеличение суммы неоплаченного штрафа, но не менее 1 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.