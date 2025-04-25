Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге водителей предупредили о масштабных рейдах ГАИ

В Екатеринбурге Госавтоинспекция с 25 по 27 апреля будет искать водителей в нетрезвом состоянии и без прав. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе рейдовых мероприятий автоинспекторы уделят особое внимание таким правонарушениям, как управление транспортными средствами водителями в состоянии опьянения, не имеющими или лишенными права управления, также не останутся без внимания водители, допускающие нарушения правил перевозки пассажиров, в том числе несовершеннолетних», — отметили в ГАИ.

В марте в Екатеринбурге проходил рейд «Должник», в ходе которого выявляли горожан, имеющих различные задолженности. В розыске должников участвовали не только сотрудники ГАИ, но и судебные приставы. Отметим, за несвоевременную оплату штрафов могут привлечь к административной ответственности. Наказание предусматривает двукратное увеличение суммы неоплаченного штрафа, но не менее 1 000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.