Волгоградцы смогут зарегистрировать брак в красивую дату

Несмотря на то что 25 мая — воскресенье, все отделы ЗАГС Волгоградской области будут в этот день открыты для регистрации браков. Они будут работать специально для тех, кто желает заключить супружеский союз в запоминающуюся дату.
Подать заявление можно как привычным способом, обратившись лично в ЗАГС, так и в электронной форме через портал «Госуслуги».
Отметим, в Волгоградской области в последние 3 года число зарегистрированных браков стабильно превышает количество разводов. В 2023 году заключили супружеский союз около 7,5 тыс. пар, а развелись — 5,3 тыс. А в прошлом году вступили брак 13 тыс. пар, развелись на 3 тыс. меньше.