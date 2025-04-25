В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее десяти км/ч

«Курьеры носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 километров в час. Игнорируют пешеходов. Мам с колясками и детей. А тем, кто не отходит сам, еще и сигналят. Это уже не просто хамство. А нарушение всех разумных правил и границ. Мы считаем, что с этим нужно заканчивать сейчас, а не ждать очередного чп», — добавил лидер партии.