В Госдуме предложили запретить курьерам ездить быстрее десяти км/ч

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутаты ГД от фракции «Новые люди» предложили запретить курьерам использовать любой транспорт быстрее 10 км/ч, а по оживленным улицам и паркам полностью запретить их движение, сообщил РИА Новости лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.
Он рассказал, что обращение депутаты направили в министерство транспорта РФ.
«Фракция “Новые люди” направила в Минтранс запрос: запретить курьерам любой транспорт быстрее 10 км в час. А по оживленным улицам и паркам — запретить движение в принципе», — сказал Нечаев.
Он отметил, что в настоящее время поступают обращения от граждан об опасности, которую представляют курьеры, передвигаясь на высокой скорости.
«Курьеры носятся по тротуарам и паркам на скорости под 30 километров в час. Игнорируют пешеходов. Мам с колясками и детей. А тем, кто не отходит сам, еще и сигналят. Это уже не просто хамство. А нарушение всех разумных правил и границ. Мы считаем, что с этим нужно заканчивать сейчас, а не ждать очередного чп», — добавил лидер партии.