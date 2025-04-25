В Самаре обязали освободить берег Прорана связанную с ОПГ Изумрудова компанию

Как сообщает ИАС Seldon.Basis, фирма «Омега» сейчас принадлежит Виолетте Изумрудовой, а до этого учредителем был Алексей Инжеватов. Такая же фамилия была у фигуранта уголовного дела предполагаемого главаря ОПГ «Законовские» Владимира Изумрудова.