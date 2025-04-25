В Самаре обязали освободить берег Прорана связанную с ОПГ Изумрудова компанию

В арбитражном суде региона был удовлетворен иск прокурора, который занимается межрегиональный природной охраной. Суть дела в освобождении одного из участков острова Поджабный, более известного как Проран.
Компания «Омега» ранее брала в аренду участок площадью в 10 гектар. На данный момент эта территория является муниципальной собственностью.
Изначально земля предполагалась использоваться под турбазу. Там возведены две постройки 127 и 91 кв.м. Истец выдвинул требование освободить 482 квадратных метра, которое находятся в Саратовском водохранилище.
Как сообщает ИАС Seldon.Basis, фирма «Омега» сейчас принадлежит Виолетте Изумрудовой, а до этого учредителем был Алексей Инжеватов. Такая же фамилия была у фигуранта уголовного дела предполагаемого главаря ОПГ «Законовские» Владимира Изумрудова.
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