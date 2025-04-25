Смертельная массовая авария случилась в Ишимбайском районе Башкирии

Сегодня утром, 25 апреля, в Ишимбайском районе Башкирии на третьем километре автодороги Шахтау-Урняк произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.
Согласно данным ведомства, 63-летний житель Стерлитамакского района за рулем Nissan X-Trail выехал на «встречку», где сначала задел Lada Granta, а затем лоб в лоб столкнулся с BMW 520. В результате происшествия водитель «Ниссана» погиб на месте. 38-летнего водителя «БМВ» с травмами госпитализировали. Водитель «Гранты» не пострадал.
Обстоятельства инцидента устанавливаются.
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