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Смертельная массовая авария случилась в Ишимбайском районе Башкирии

В Башкирии в ДТП с тремя авто погиб водитель Nissan X-Trail.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 25 апреля, в Ишимбайском районе Башкирии на третьем километре автодороги Шахтау-Урняк произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Об этом рассказала пресс-служба республиканской Госавтоинспекции.

Согласно данным ведомства, 63-летний житель Стерлитамакского района за рулем Nissan X-Trail выехал на «встречку», где сначала задел Lada Granta, а затем лоб в лоб столкнулся с BMW 520. В результате происшествия водитель «Ниссана» погиб на месте. 38-летнего водителя «БМВ» с травмами госпитализировали. Водитель «Гранты» не пострадал.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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