Смертельная массовая авария случилась в Ишимбайском районе Башкирии

Согласно данным ведомства, 63-летний житель Стерлитамакского района за рулем Nissan X-Trail выехал на «встречку», где сначала задел Lada Granta, а затем лоб в лоб столкнулся с BMW 520. В результате происшествия водитель «Ниссана» погиб на месте. 38-летнего водителя «БМВ» с травмами госпитализировали. Водитель «Гранты» не пострадал.