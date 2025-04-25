Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы отказался привлечь Анатолия Чубайса к субсидиарной ответственности по миллиардным долгам компании «Лира», которая связана с бизнесменом Борисом Минцем, объявленным в России в розыск бенефициаром девелоперской O1 Group и экс-совладельцем финансовой группы «Открытие», следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Заявление о привлечении к ответственности бывших контролирующих лиц обанкротившегося ООО «Лира» подал конкурсный управляющий Кирилл Ноготков. Ответчиками в нем были указаны Чубайс, которого управляющий назвал «бенефициаром активов должника», а также экс-гендиректора Николай Сапегин и Манвел Мкртумян.
Основанием для требования привлечь Чубайса к субсидиарной ответственности стало заключение ООО «Лира» как заемщиком и Chastely Investments Limited договора займа, права требования по которому в дальнейшем перешли к кипрской O1 Trust Services Limited, аффилированной, по мнению управляющего, с Чубайсом.
Как отмечается в материалах дела, никакого увеличения активов ООО «Лира» не произошло, так как никакие денежные средства должнику от Chastely Investments Limited не передавались, «но, несмотря на отсутствие факта реальной передачи денежных средств, задолженность, якобы образовавшая в рамках договора займа, все же была возвращена».
Как отметил суд, отказывая в привлечении Чубайса, «из представленных в материалы дела доказательств не следует, что ООО “Лира” и Чубайс А. Б. являются аффилированными лицами». «Заявитель не доказал причинно-следственную связь между какими-либо действиями Чубайса А. Б. и неплатежеспособностью должника», — говорится в судебном акте.
В итоге суд привлек к субсидиарной ответственности только последнего гендиректора должника Мкртумяна. Размер взыскания будет определен позже. На данный момент в реестр требований кредиторов «Лиры» включены требования банка «Траст» в размере около 10,1 миллиарда рублей.
Этот долг подтвержден судебными актами четырех инстанций, включая Верховный суд, которые в 2018—2020 годах по иску «Открытия» признали незаконными несколько сделок по выводу из банка накануне объявления о его санации в 2017 году порядка 34 миллиардов рублей в пользу ряда структур O1 Group Минца. ООО «Лира» было одним из ответчиков. Суды тогда, в частности, восстановили задолженность «Лиры» перед «Открытием» в размере около 101,1 миллиона долларов (затем права кредитора перешли к «Трасту»).
По данным «БИР-Аналитик», основным видом деятельности ООО «Лира» является «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Компания была признана банкротом в 2022 году, ее единственный кредитор — «Траст».