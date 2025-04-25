Чубайс избежал в суде ответственности по миллиардным долгам

Этот долг подтвержден судебными актами четырех инстанций, включая Верховный суд, которые в 2018—2020 годах по иску «Открытия» признали незаконными несколько сделок по выводу из банка накануне объявления о его санации в 2017 году порядка 34 миллиардов рублей в пользу ряда структур O1 Group Минца. ООО «Лира» было одним из ответчиков. Суды тогда, в частности, восстановили задолженность «Лиры» перед «Открытием» в размере около 101,1 миллиона долларов (затем права кредитора перешли к «Трасту»).