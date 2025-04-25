Пошлина на развод может составить до 100 тысяч рублей

Сейчас пошлина на расторжение брака составляет всего пять тысяч рублей. Также в Госдуме предложили растянуть саму процедуру развода до трех месяцев. Кроме того, могут ввести и обязательную психотерапию для конфликтующих пар, чтобы супруги смогли разобраться в своих проблемах и возможно сохранили брак.