Пошлина на развод может составить до 100 тысяч рублей

Российские семьи могут столкнуться с резким повышением стоимости развода — госпошлина может вырасти до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов на своей странице в социальной сети.
Сейчас пошлина на расторжение брака составляет всего пять тысяч рублей. Также в Госдуме предложили растянуть саму процедуру развода до трех месяцев. Кроме того, могут ввести и обязательную психотерапию для конфликтующих пар, чтобы супруги смогли разобраться в своих проблемах и возможно сохранили брак.
Не исключено, что благодаря такому подходу пары станут реже разводиться.