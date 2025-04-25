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Пошлина на развод может составить до 100 тысяч рублей

Сто тысяч за развод: новая пошлина может изменить семейную статистику.

Источник: Комсомольская правда

Российские семьи могут столкнуться с резким повышением стоимости развода — госпошлина может вырасти до 100 тысяч рублей. Об этом рассказал депутат Госдумы Виталий Милонов на своей странице в социальной сети.

Сейчас пошлина на расторжение брака составляет всего пять тысяч рублей. Также в Госдуме предложили растянуть саму процедуру развода до трех месяцев. Кроме того, могут ввести и обязательную психотерапию для конфликтующих пар, чтобы супруги смогли разобраться в своих проблемах и возможно сохранили брак.

Не исключено, что благодаря такому подходу пары станут реже разводиться.