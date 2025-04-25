Зоопарк Гродно показал малыша альпаки, которого удалось выходить ветеринарам

Выкармливание козьим молоком из бутылочки, ежедневные прогулки и круглосуточный присмотр — все это легло на плечи ветеринаров. Изначально малыш был слаб и пуглив, но благодаря заботе и вниманию, он быстро освоился и стал полноправным членом коллектива веткорпуса, свободно разгуливая по его зданию.