Зоопарк Гродно показал малыша альпаки, которого удалось выходить ветеринарам. Подробности случившегося рассказали в официальном телеграм-канале Grodnozoo.
Несколько недель назад в семье альпак произошло пополнение, однако, из-за сложных родов, мать не смогла заботиться о новорожденном. И сотрудники ветслужбы взяли кроху под свою опеку.
Выкармливание козьим молоком из бутылочки, ежедневные прогулки и круглосуточный присмотр — все это легло на плечи ветеринаров. Изначально малыш был слаб и пуглив, но благодаря заботе и вниманию, он быстро освоился и стал полноправным членом коллектива веткорпуса, свободно разгуливая по его зданию.
Самым удивительным оказалось, что в отличие от своих сородичей, малыш альпака оказался на редкость общительным. Практически сразу он начал издавать различные звуки, постоянно что-то «бубнил» себе под нос, за что и получил прозвище Ворчун.
«Ворчун — настоящий живчик, — рассказывают сотрудники Гродненского зоопарка. — Он не только очень милый, но и невероятно любознательный. Мы рады, что смогли ему помочь».
Сейчас Ворчун подрос и окреп, его жизни ничего не угрожает. Ветеринары продолжают пристально следить за его здоровьем, дают необходимые витамины, контролируют количество выпитого молока и регулярно взвешивают. Последнее взвешивание показало отличный результат: Ворчун весит уже 11 кг 600 г!
Кстати, с мамой Ворчуна уже тоже все хорошо.
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