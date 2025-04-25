В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы

БЛАГОВЕЩЕНСК, 25 апр — РИА Новости. Почтовая марка к 80-летию победы в Великой Отечественной войне выпущена в обращение в Благовещенске, событие отметили торжественной церемонией гашения, сообщает министерство цифрового развития и связи Амурской области.
«Двадцать пятого апреля в почтовое обращение вышла марка, посвящённая 80-летию Победы и Году мира и единства в борьбе с нацизмом. В Благовещенске выпуск отметили торжественным гашением филателистической продукции», — говорится в сообщении.
В пятницу специальные гашения состоятся в Москве и более 50 городах страны. Тираж марки — 58 000 экземпляров, номинал — 80 рублей. Она доступна в отделениях Почты России. На почтовой марке изображён Орден Отечественной войны — первая советская награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Орден создали по эскизам художников Дмитриева и Кузнецова. На полях почтового блока — великие события мировой истории — Знамя Победы над Рейхстагом и Парад Победы 1945 года в Москве. Для торжественного выпуска Почта России изготовила штемпель ограниченным сроком действия и конверт первого дня, отметили в ведомстве.
«Мы чтим подвиг советского народа. Пусть эта почтовая марка станет символом преемственности поколений, напоминанием потомкам о великом историческом наследии наших дедов и отцов. Мы обязаны сохранить память о Победе, передать её будущим поколениям, воспитывая чувство патриотизма и любви к отечеству», — приводятся в тексте слова министра цифрового развития и связи Амурской области Дениса Земнухова.