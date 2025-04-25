В Благовещенске отметили выпуск почтовой марки к 80-летию Победы

В пятницу специальные гашения состоятся в Москве и более 50 городах страны. Тираж марки — 58 000 экземпляров, номинал — 80 рублей. Она доступна в отделениях Почты России. На почтовой марке изображён Орден Отечественной войны — первая советская награда, появившаяся в годы Великой Отечественной войны. Орден создали по эскизам художников Дмитриева и Кузнецова. На полях почтового блока — великие события мировой истории — Знамя Победы над Рейхстагом и Парад Победы 1945 года в Москве. Для торжественного выпуска Почта России изготовила штемпель ограниченным сроком действия и конверт первого дня, отметили в ведомстве.