Теннисистка Шнайдер поделилась подробностями работы с Сафиной

«Важно, чтобы не нагнетала саму себя из-за ошибок. Понятно, все ошибаются, но много концентрирую внимания на таких вещах. Мешает, поэтому много уделяем этому времени. Это уже приносит плоды», — сказала Шнайдер «Чемпионату».