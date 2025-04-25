Теннисистка Шнайдер поделилась подробностями работы с Сафиной

Спортсменка рассказала, что вместе с новым наставником работают над аспектами игры и стараются разнообразить ее.
13-я ракетка мира из Самарской области Диана Шнайдер сотрудничает с Динарой Сафиной с начала апреля нынешнего года. Их связала теннисистка Анастасия Мыскина.
Первую победу под руководством Сафиной одержала 14-го числа в Штутгарте. Тогда одолела Веронику Кудерметову — 2:1 (12+). Но позже уступила бельгийке Элисе Мертенс (12+) и вылетела из турнира в Германии.
«Работаем над аспектами игры. Тяжелый мяч — действуем по диагонали. Удобный — можно быть более агрессивной. Добавляем вариативности: резаные, укороченные, если надо отыграться, то кинуть свечку. Стараемся разнообразить игру», — объяснила Диана Шнайдер.
Также занимаются психологией.
«Важно, чтобы не нагнетала саму себя из-за ошибок. Понятно, все ошибаются, но много концентрирую внимания на таких вещах. Мешает, поэтому много уделяем этому времени. Это уже приносит плоды», — сказала Шнайдер «Чемпионату».
Недавно россиянка одолела американку Кэти Волынец на турнире в Мадриде — 2:0 (12+).
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