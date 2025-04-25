В Иркутской области «Диктант Победы» состоится 25 апреля

В Иркутской области Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны состоится 25 апреля 2025 года в 17:00. Как сообщили КП-Иркутск организаторы мероприятия, акция традиционно пройдет по всей России, а также за рубежом.
Отметим, всего в регионе задействуют 350 площадок. Центральная — это Дом молодежи Иркутской области. Те, кто не сможет прийти, смогут показать свои знания в онлайн-режиме. К участию приглашают всех желающих.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в День Победы в Иркутске состоится митинг с парадом, концерты, а вечером все желающие смогут увидеть салют. Кстати, он будет длиться не менее восьми минут.