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В Новосибирске назвали самые опасные виды рыбы в Обском бассейне

Особое внимание следует уделять гигиене: тщательно мыть руки после контакта с сырой рыбой и проходить регулярные медицинские обследования.

Источник: Om1 Новосибирск

Специалисты Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» предупреждают об опасности заражения описторхозом — серьёзным заболеванием, вызываемым плоскими червями рода Opisthorchis. Источником инфекции чаще всего становится речная рыба семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, краснопёрка и карась.

Особую опасность представляет употребление в пищу сырой, слабосолёной, вяленой или недостаточно проваренной рыбы. Внешне заражённые особи могут выглядеть абсолютно здоровыми, а наличие паразитов выявляется только при лабораторном исследовании.

Эксперты рекомендуют соблюдать строгие правила обработки рыбы:

варить или жарить не менее 30 минут после закипания; при жарке укладывать куски до 100 г кожей вниз; солить рыбу минимум 21 сутки.

Особое внимание следует уделять гигиене: тщательно мыть руки после контакта с сырой рыбой и проходить регулярные медицинские обследования.