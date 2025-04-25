В Новосибирске назвали самые опасные виды рыбы в Обском бассейне

Специалисты Новосибирского подразделения ФГБУ «ЦОК АПК» предупреждают об опасности заражения описторхозом — серьёзным заболеванием, вызываемым плоскими червями рода Opisthorchis. Источником инфекции чаще всего становится речная рыба семейства карповых: язь, елец, плотва, лещ, линь, краснопёрка и карась.
Особую опасность представляет употребление в пищу сырой, слабосолёной, вяленой или недостаточно проваренной рыбы. Внешне заражённые особи могут выглядеть абсолютно здоровыми, а наличие паразитов выявляется только при лабораторном исследовании.
Эксперты рекомендуют соблюдать строгие правила обработки рыбы:
варить или жарить не менее 30 минут после закипания; при жарке укладывать куски до 100 г кожей вниз; солить рыбу минимум 21 сутки.
Особое внимание следует уделять гигиене: тщательно мыть руки после контакта с сырой рыбой и проходить регулярные медицинские обследования.