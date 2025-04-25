Красноярский актер Олег Каменщиков рассказал об участии в сериале «Блогеры взаперти»

Кроме того, актер признался, что не знал о том, что Ольга Тумайкина также родом из Красноярска, и выразил сожаление о том, что не обнял бы ее крепко, если бы знал об этом заранее. В завершение Каменщиков отметил интересный вывод: все фильмы, в которых он снимается, так или иначе связаны с темой любви.