Красноярский актер Олег Каменщиков рассказал об участии в сериале «Блогеры взаперти»

Проект, основанный на актуальных событиях вокруг блогеров и их проблем с налоговыми органами, рассказывает о семейной паре, сыгранной Тимуром Батрутдиновым и Екатериной Шкуро, которые подверглись домашнему аресту за неуплату налогов. Их продюсер, роль которого исполняет Давид Манукян (DAVA), постоянно придумывает сомнительные схемы для выхода из сложившейся ситуации.
Каменщиков, вместе с коллегой Ольгой Тумайкиной, перевоплотился в персонажа по имени Кузьмич, который, по его словам, получился необычным и забавным. Он рассказал, что его герой — кузнец, уверенный в том, что его жену похитили инопланетяне. Для защиты от пришельцев Кузьмич носит защитный шлем из фольги и всегда держит под рукой ружье. Актер отметил, что образ получился интересным и веселым.
Каменщиков подчеркнул важность бороды для его персонажа, отметив, что «какой кузнец без бороды?». Он добавил, что съемки с таким «аксессуаром» летом были непростыми, но он привык к этому. Вспоминая опыт работы над предыдущими проектами, актер заметил, что иногда грим занимал до сорока минут.
Говоря о съемочном процессе, Каменщиков выделил прекрасную атмосферу на площадке и команду. Он отметил профессионализм всех участников производства, включая операторов и костюмеров. Актер также похвалил режиссера Гарика Петросяна за его умение чувствовать жанр и задавать правильные вопросы.
Каменщиков поделился положительными впечатлениями о своих коллегах. Он давно знаком с Максом Коноваловым и считает его очень веселым партнером. С Женей Шириковым актер работает над проектом «Чикатило» уже три сезона. Екатерину Шкуро он описал как обаятельную актрису, которая во время съемок ждала ребенка. В свою очередь, отношения с Тимуром Батрутдиновым сложились очень хорошо — у них много общих интересов.
Кроме того, актер признался, что не знал о том, что Ольга Тумайкина также родом из Красноярска, и выразил сожаление о том, что не обнял бы ее крепко, если бы знал об этом заранее. В завершение Каменщиков отметил интересный вывод: все фильмы, в которых он снимается, так или иначе связаны с темой любви.