Для прикамского таксиста рутинный заказ закончился арестом автомобиля

События приняли неожиданный поворот, когда в машину к мужчине сели две пассажирки, конечным пунктом поездки которых значилось отделение судебных приставов по Большесосновскому и Частинскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Пока женщины оформляли документы для процедуры досудебного банкротства, чтобы предъявить их в МФЦ, таксист ждал их у входа. Он не обращал внимания на то, что один из работников органа принудительного исполнения заинтересовался его транспортным средством. Судебный пристав установил, что на владельце транспортного средства числится значительная сумма не исполненных финансовых обязательств — порядка 160 тыс. рублей. Эта информация была получена с помощью специализированного приложения «Мобильный розыск». Как только на экране сотового телефона высветилась информация о многотысячных долгах по кредитам, водителя попросили пройти для беседы. При уточнении паспортных данных выяснилось, что он является владельцем автомобиля. Незамедлительно было вынесено постановление о наложении ареста на транспортное средство, а должнику разъяснили, что если он не выплатит всю положенную сумму, LADA будет передана на принудительную реализацию. Автомобиль оставили на ответственное хранение владельцу, предварительно предупредив, что попытки продать или спрятать арестованное имущество обернутся для гражданина уголовной ответственностью.