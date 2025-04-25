На 14-ти пригородных маршрутах в Самарской области посчитают пассажиров

В Самарской области начали проводить исследование интенсивности пассажирских перевозок на пригородных направлениях, ведущих в город Самару.
Исследование включает визуальные наблюдения за количеством пассажиров утром, вечером и в промежуточные промежутки времени, а также ручной подсчёт числа пассажиров и оценку загруженности популярных конечных остановочных пунктов.
Сейчас проходит начальная фаза исследования, охватывающая близлежащие районы. В неё вошли 14 направлений из поселков Лопатино, Южный Город, Стройкерамика, Смышляевка, Новосемейкино, Преображенка, Гранный, Самарский, а также совхозов Юбилейный и Черновский.
Главная цель анализа заключается в получении точной картины пассажиропотоков, востребованности конкретных маршрутов и степени заполнения подвижного состава.
Полученная информация позволит создать оптимальную транспортную стратегию и разработать действенную схему передвижения внутри крупных городских агломераций. Эта задача входит в круг приоритетов, поставленных губернатором Самарской области Вячеславом Федоричевым.
Обследование пассажиропотока продлится весь 2025 год. Об этом сообщил портал «НИАСам».
По словам члена регионального штаба Общероссийского народного фронта Александра Денисова, встречи представителей областного Минтранса и региональных активистов позволили обсудить существующие сложности, касающиеся дефицита транспорта и оптимального распределения пассажиропотока.
Важно, подчеркнул Денисов, что теперь власти готовы учитывать мнения жителей и находить пути повышения качества обслуживания, основываясь на реальных показателях нагрузки, а не субъективных впечатлениях пользователей.
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