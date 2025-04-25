Гендир «Крыльев Советов» Р. Тер-Абрамян высказался о противостоянии с «Акроном»

Руководитель «зелено-бело-синих» считает, что у них с тольяттинцами соседские отношения.
«Акрон» занимает девятую строчку в чемпионате с 28 очками. «Крылья Советов» — 11-е с 27. В этом сезоне РПЛ команды встречались дважды. Оба матча остались за «красно-черными». В ноябре и марте команда Тедеева победила со счетом 2:0 (12+).
«Ребята играют на нашем стадионе, пока не построят свой. Мы достаточно гостеприимны, но в каждой встрече хотим побеждать. А так, надеюсь, самарские клубы будут максимально высоко в турнирной таблице», — подчеркнул гендиректор «КС» Роберт Тер-Абрамян в разговоре с журналистом «Чемпионата».
Ранее писали, что Егоров и Сухой будут главными рефери на матчах «Акрона» и «Крыльев» в 25 туре РПЛ.
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