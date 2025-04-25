Гендир «Крыльев Советов» Р. Тер-Абрамян высказался о противостоянии с «Акроном»

«Ребята играют на нашем стадионе, пока не построят свой. Мы достаточно гостеприимны, но в каждой встрече хотим побеждать. А так, надеюсь, самарские клубы будут максимально высоко в турнирной таблице», — подчеркнул гендиректор «КС» Роберт Тер-Абрамян в разговоре с журналистом «Чемпионата».