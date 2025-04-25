В Нижнем Новгороде запатентовали новый способ защиты ЛЭП при сбоях в измерениях

В результате новый способ повышает устойчивость и безопасность электроснабжения в условиях цифровизации и роста нагрузок на сеть. Его цель — обеспечить надежную работу защитных систем даже тогда, когда отказывают приборы, измеряющие напряжение. Это делает электросети более устойчивыми, что особенно необходимо на критически важных объектах.