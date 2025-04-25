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Все пятницы черные: В Кишиневе опять отключают электричество на целый день — публикуем адреса

Публикуем адреса, по которым в Кишиневе отключат электричество в пятницу, 25 апреля 2025.

Источник: Комсомольская правда

Поставщик электроэнергии Premier Energy сообщил об отключениях электроэнергии в Кишиневе в пятницу, 25 апреля 2025.

Центр

  • А. Е. Крушеван, 4−12, 16, Чирешилор, 55−77, 68−70, 74−92, Друмул Виилор, 26, 26/1, 28, 28A, 28/1, 28/2, 28/3, 30/2, 43, 43/1, Миорица, 13, Митрополит Гурие Гросу, 11/2, 13/2, 14, 26, 32, 34/1, 36, 36/1, 36/2, 37, 37/1, 37/2, 38, Тимиш, 37, 39/1, 50/3, В. Келтуялэ, 4−42, 13−17, 27/1 — с 08:50 до 16:50.

Чеканы

  • Варница, 14/2, 14/3 — с 09:00 до 16:00.
  • Рышкановка.
  • Мирчешть, 21/3, 22/2, 22/3A, 28J — с 09:20 до 11:00.