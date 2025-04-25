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Впервые в Тольятти 5 и 6 мая сыграют хоккейные сборные России и Белоруссии

На хоккейные матчи сборных России и Белоруссии в ледовом дворце спорта Лада-Арена в Тольятти открыта продажа билетов.

Хоккейные матчи сборных России и Белоруссии пройдут в ледовом дворце спорта «Лада-Арена» в Тольятти.

Хоккейные встречи пройдут 5 и 6 мая. Игры такого уровня в регионе состоятся впервые.

Федерация хоккея России (ФХР) предложила провести матчи сборных России и Белоруссии в Самарской области, и губернатор Вячеслав Федорищев поддержал эту инициативу. Игры запланированы на 5 и 6 мая в тольяттинской «Лада-Арене».

Для фанатов сборной России (от 14 лет) выделен отдельный сектор — № 7. Приходить можно в джерси любимых игроков. Дети до 6 лет с родителями проходят бесплатно, но без отдельного места.

Гостей ждет не только хоккей, но и развлекательные зоны. Из первых матчей международного уровня в регионе организаторы обещают сделать действительно яркое спортивное событие.

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