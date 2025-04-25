Волгоградцам перечислили способы профилактики малярии

Малярия — это инфекционное заболевание, которое вызывается простейшими паразитами рода Plasmodium. Передается она от больного человека при помощи кровососущих самок комаров. Кроме того, также ей можно заразиться при переливании крови или внуриутробно (от больной матери к ребенку).
Главное в борьбе с малярией — профилактика заболевания. Она состоит из приема противомалярийных препаратов, а также защите от укусов комаров.
В помещения нельзя допускать проникновения комаров. Хороший способ — применение инсектицидов остаточного действия (РИОД). Следует распылять эти вещества в помещениях на потолок и стены, те места, куда чаще всего садятся комары.
Самые опасные места планеты по риску заболевания малярией — страны Экваториальной Африки, Океании, Юго-Восточной Азии, Центральной, Южной Америки.