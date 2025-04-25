Волгоградцам перечислили способы профилактики малярии

Малярия — это инфекционное заболевание, которое вызывается простейшими паразитами рода Plasmodium. Передается она от больного человека при помощи кровососущих самок комаров. Кроме того, также ей можно заразиться при переливании крови или внуриутробно (от больной матери к ребенку).