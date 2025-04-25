«Ночью и утром до −4 мороза». Синоптики рассказали, где в Беларуси будут заморозки 26 апреля

Синоптики сообщили, где в Беларуси ожидаются заморозки в конце апреля, сообщает тематический телеграм-канала «Надвор`е».
Ранее синоптики подробно рассказали о похолодании в Беларуси на выходные 26 — 27 апреля: «Настоящий холод придет в субботу со Скандинавии».
А сейчас на сайте Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, появился более подробный прогноз и иллюстрацией «волны холода». Температуры «каля нуля» ожидаются в Новополоцке, Витебске, Лепеле, Глубоком, Орше, Борисове и других городах Витебщины и Могилевщины. Максимум до +4 будет в центральной части страны, до +7 — на юге.
Беларусь накроет волна холода. Иллюстрация: Windy.
В частности, сообщается, что заморозков стоит ожидать 26 апреля по северной части страны. Термометры покажут минусовые значения, причем морозно будет и в утренние часы.
— Ночью и утром в субботу по северной половине Беларуси на почве и воздухе заморозки −2 — −4 градуса, — отметили авторы телеграм-канала.
И также Белгидромет предупредил белорусов о заморозках до −5 градусов, ветре и снеге в конце апреля: «Апрель не устает удивлять непостоянством в погоде».
Но еще Белгидромет высказался о радиационной обстановке в Беларуси.
А в час сказали, что крупный пожар произошел на производстве в Старых Дорогах: «Задействовали 10 автоцистерн».