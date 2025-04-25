«Ночью и утром до −4 мороза». Синоптики рассказали, где в Беларуси будут заморозки 26 апреля

А сейчас на сайте Windy с интерактивной картой мира, где профессионально прогнозируется погода, появился более подробный прогноз и иллюстрацией «волны холода». Температуры «каля нуля» ожидаются в Новополоцке, Витебске, Лепеле, Глубоком, Орше, Борисове и других городах Витебщины и Могилевщины. Максимум до +4 будет в центральной части страны, до +7 — на юге.