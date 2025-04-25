Рослесхоз сообщил об угрозе длинного сезона пожаров вплоть до октября

«Мы всегда надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Соответственно, мы готовимся к тому, что сезон продлится до октября. Силы и средства у нас для этого есть. Мы все-таки очень ждем дождливого лета, в отличие от всех остальных граждан России. Но, если теплая погода продлится, мы будем готовы и дальше тушить», — сказал собеседник агентства.