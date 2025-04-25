Рослесхоз сообщил об угрозе длинного сезона пожаров вплоть до октября

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рослесхоз готовится к худшему сценарию, если пожароопасный сезон году будет длиннее обычного и продлится до октября, заявил РИА Новости глава ведомства Иван Советников.
«Мы всегда надеемся на лучшее, а готовимся к худшему. Соответственно, мы готовимся к тому, что сезон продлится до октября. Силы и средства у нас для этого есть. Мы все-таки очень ждем дождливого лета, в отличие от всех остальных граждан России. Но, если теплая погода продлится, мы будем готовы и дальше тушить», — сказал собеседник агентства.
По его словам, лесные пожары в Центральной России в этом году стартовали на месяц раньше — уже с середины марта. Пик весеннего пожароопасного сезона традиционно придется на майские праздники.
«Прогнозы не очень оптимистичные на этот год. Действительно, снега мало, причем не только на европейской территории России, но и в части Сибири, Дальнего Востока. Мы наблюдаем нехватку снегового покрова, нехватку влаги в почве», — пояснил Советников.
Все силы и средства с середины марта, по крайней мере, по ЦФО, привели в полную готовность, действуют противопожарные режимы, необходимые средства для тушения пожаров есть, уточнил глава Рослесхоза.
Советников добавил, что ведомство уже начало мониторить ситуацию, регионы тушат лесные пожары.