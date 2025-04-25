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В Ростове-на-Дону заработал центр тестирования мигрантов

Язык, история, закон: ДГТУ запустил центр тестирования для иностранцев.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону заработал уникальный центр тестирования мигрантов — теперь иностранцам придется серьезно готовиться, чтобы легально работать и жить в России. Об этом сообщили в городской администрации.

На базе Донского государственного технического университета открылся первый в регионе Международный центр, где мигранты смогут: пройти обязательное тестирование, углубленно изучить русский язык, освоить основы российских законов и познакомиться с историей страны. Сам экзамен включает в себя русский язык (устная и письменная часть), историю России (ключевые даты и события) и основы законодательства (трудовые и миграционные нормы).

Для удобства мигрантов разработаны 16 образовательных программ по 13 востребованным профессиям — от изготовления мебели до косметических услуг.