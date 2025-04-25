В Ростове-на-Дону заработал центр тестирования мигрантов

На базе Донского государственного технического университета открылся первый в регионе Международный центр, где мигранты смогут: пройти обязательное тестирование, углубленно изучить русский язык, освоить основы российских законов и познакомиться с историей страны. Сам экзамен включает в себя русский язык (устная и письменная часть), историю России (ключевые даты и события) и основы законодательства (трудовые и миграционные нормы).