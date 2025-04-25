Судебные приставы защитили права пермяков, которым угрожали недобросовестные коллекторы

Коллекторский террор начался с смс-сообщения заемщику, в котором предлагалось решить вопрос мирно, в противном случае социальные сети его родственников, друзей и коллег будут заспамлены информацией о наличии у него неисполненных долговых обязательств. Затем последовал звонок, в ходе которого неизвестный мужчина, не сообщив обязательных в таком случае сведений о наименовании кредитора, начал требовать оплату задолженности в МФО. После этого телефонного разговора знакомой должника в социальной сети «ВКонтакте» пришло сообщение от неизвестного пользователя, в котором содержались персональные данные заемщика, информация о наличии задолженности и предложение помочь ему собрать требующуюся сумму.