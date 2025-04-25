Судебные приставы защитили права пермяков, которым угрожали недобросовестные коллекторы

Очередная микрофинансовая организация привлечена к административной ответственности за незаконные методы взыскания просроченной задолженности. Коллекторы угрожали не только заемщику, но и его работодателю.
В профильный отдел ГУФССП России по Пермскому краю поступило обращение пермяка с жалобами на психологическое давление со стороны микрокредитной компании, зарегистрированной в г. Казани.
Коллекторский террор начался с смс-сообщения заемщику, в котором предлагалось решить вопрос мирно, в противном случае социальные сети его родственников, друзей и коллег будут заспамлены информацией о наличии у него неисполненных долговых обязательств. Затем последовал звонок, в ходе которого неизвестный мужчина, не сообщив обязательных в таком случае сведений о наименовании кредитора, начал требовать оплату задолженности в МФО. После этого телефонного разговора знакомой должника в социальной сети «ВКонтакте» пришло сообщение от неизвестного пользователя, в котором содержались персональные данные заемщика, информация о наличии задолженности и предложение помочь ему собрать требующуюся сумму.
На этом выбиватель долгов не остановился. Продолжая нарушать закон, он позвонил работодателю мужчины и сказал, что его сотрудник жалуется на задержку зарплаты, о чем будет сообщено в трудовую инспекцию. После бесцеремонного контакта коллектора с его директором пермяк внес платеж по задолженности, но это стало лишь поводом для дальнейших звонков и смс-сообщений с угрозами.
Должностным лицом ГУФССП России по Пермскому краю микрокредитная компания была признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Юрлицу назначено наказание в виде административного штрафа в 25 тысяч рублей.