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В Промышленном районе Самары обновят проезды по 40 адресам в 2025 году

Местные власти потратят на это почти 160 млн рублей.

Местные власти потратят на это почти 160 млн рублей. Об этом сообщил и. о. главы района Иван Сухарев во время прямой линии.

Всего хотят привести в порядок дворовые проезды по 40 адресам. Специалисты охватят около 45 тыс. квадратных метров. Дополнительно будут перекладывать тепловые сети и обновлять контейнерные площадки.

«Иван Сухарев ответил на несколько сообщений горожан. На платформу обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе” перед стартом эфира самарцы отправили порядка 25 вопросов. В комментариях разместили почти 30 вопросов», — подсчитали представители мэрии.

Ранее в 63-м регионе начали капитальный ремонт дороги «Тольятти — Ягодное». Всего планируют привести в порядок 6,6 километра проезжей части.

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