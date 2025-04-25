В Промышленном районе Самары обновят проезды по 40 адресам в 2025 году

Местные власти потратят на это почти 160 млн рублей. Об этом сообщил и. о. главы района Иван Сухарев во время прямой линии.
Всего хотят привести в порядок дворовые проезды по 40 адресам. Специалисты охватят около 45 тыс. квадратных метров. Дополнительно будут перекладывать тепловые сети и обновлять контейнерные площадки.
«Иван Сухарев ответил на несколько сообщений горожан. На платформу обратной связи “Госуслуги. Решаем вместе” перед стартом эфира самарцы отправили порядка 25 вопросов. В комментариях разместили почти 30 вопросов», — подсчитали представители мэрии.
Ранее в 63-м регионе начали капитальный ремонт дороги «Тольятти — Ягодное». Всего планируют привести в порядок 6,6 километра проезжей части.
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