Делегация Беларуси прибыла в Ватикан на похороны Папы римского Франциска

Утром 25 апреля стало известно, что белорусская делегация прибыла в Ватикан. В ее состав, кроме главы Палаты представителей Игоря Сергеенко вошли чрезвычайный и полномочный посол Беларуси при Святом престоле Юрий Амбразевич, а также временный поверенный в делах Беларуси в Италии Кирилл Петровский.