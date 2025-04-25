Делегация Беларуси прибыла в Ватикан на похороны Папы римского Франциска

Белорусская делегация прибыла в Ватикан на церемонию похорон Папы римского Франциска. Об этом сообщили в телеграм-канале Палаты представителей Национального собрания Беларуси.
Ранее «Комсомолка» писала о том, что президент Беларуси Александр Лукашенко поручил главе Палаты представителей Игорю Сергеенко лететь от Беларуси в Ватикан на похороны Папы римского Франциска.
Утром 25 апреля стало известно, что белорусская делегация прибыла в Ватикан. В ее состав, кроме главы Палаты представителей Игоря Сергеенко вошли чрезвычайный и полномочный посол Беларуси при Святом престоле Юрий Амбразевич, а также временный поверенный в делах Беларуси в Италии Кирилл Петровский.
Напомним, Папа римский Франциск умер 21 апреля в своей резиденции в Ватикане.
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью папы римского: «С теплотой вспоминаю официальный визит в Ватикан и мысли, которыми мы обменивались с Франциском в искренних письмах».
Мы писали о том, что известно о встрече и переписке Лукашенко и умершего папы римского Франциска.
Напомним, Папа римский Франциск интересовался у посла при встрече, как Лукашенко, а в Ватикане принимал президента Беларуси с младшим сыном Николаем.
Также Папа римский Франциск целовал руку белоруски с поразительной судьбой и получил уникальный подарок от белоруса — ликвидатора аварии на ЧАЭС.