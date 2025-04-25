Новые поезда и чистые пляжи. Как Крым встречает курортный сезон-2025

В 2025 году в Республике Крым откроются около 350 пляжей, причём лишь немногие остаются на реконструкции из-за берегоукрепительных работ или последствий зимних штормов. Ещё 26 пляжей готовы к приёму отдыхающих на территории города Севастополя. Министерство курортов и туризма Крыма подчёркивает, что ни одна пляжная зона не закрыта из-за разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Единичные случаи обнаружения мазута оперативно ликвидируются в течение суток, а мониторинг ведётся дважды в день с привлечением дронов, вертолётов и волонтёров.