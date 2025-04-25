На Кубани выдворили более 300 мигрантов за три месяца 2025 года

Кроме того, отмечается, что количество выдворенных из страны было в 2 раза больше в 2024 году. Совместными усилиями полиции и судебных приставов было выдворено за пределы России свыше 2200 человек, незаконно находившихся на территории страны. Большинство депортированных — выходцы из стран ближнего зарубежья, а также бывших советских республик Азии и Кавказа.