На Кубани выдворили более 300 мигрантов за три месяца 2025 года

Кроме того, около 373 человек было отправлено в пункты временного пребывания по решению суда. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по краю.
В ведомстве также отметили, что в ходе рейда судебные приставы обнаружили и задержали 54 человека, уклонявшихся от следствия, суда или находившихся в розыске. Двенадцать из них подозреваются в совершении тяжких преступлений.
Кроме того, отмечается, что количество выдворенных из страны было в 2 раза больше в 2024 году. Совместными усилиями полиции и судебных приставов было выдворено за пределы России свыше 2200 человек, незаконно находившихся на территории страны. Большинство депортированных — выходцы из стран ближнего зарубежья, а также бывших советских республик Азии и Кавказа.
Напомним, что депортация мигрантов является одной из мер ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации. Она применяется к иностранным гражданам в случаях, таких как: пересечение границы по фальшивым документам, нарушение таможенного кодекса, совершение административных правонарушений на территории России.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодаре завершено расследование дела, возбужденного по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1, части 5 статьи 228.1 УК РФ в отношении троих граждан Узбекистана в возрасте 23, 33 и 37 лет. Мужчины обвиняются в распространении «синтетики», совершённом организованной группой.