Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая

«Отмечать Победу будем и в метро, ведь в самые трудные годы Московский метрополитен сыграл неоценимую роль: укрывал от бомбежек, служил госпиталем. На станции “Трубная” потолочный свод оформили георгиевскими лентами и бантами. На станциях “Маяковская” и “Курская” разместят Стены памяти с именами работников метро — участников войны. Десять станций украсили праздничные световые звезды, а вход станции Чистых пруды — инсталляция с буквой “М” и георгиевская лента», — написал Собянин.