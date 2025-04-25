Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Метро Москвы украсили к 9 мая, пассажиры смогут посмотреть видеотрансляцию Парада Победы и отправить поздравительные открытки ветеранам и близким людям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.
«Отмечать Победу будем и в метро, ведь в самые трудные годы Московский метрополитен сыграл неоценимую роль: укрывал от бомбежек, служил госпиталем. На станции “Трубная” потолочный свод оформили георгиевскими лентами и бантами. На станциях “Маяковская” и “Курская” разместят Стены памяти с именами работников метро — участников войны. Десять станций украсили праздничные световые звезды, а вход станции Чистых пруды — инсталляция с буквой “М” и георгиевская лента», — написал Собянин.
Он добавил, что медиаэкраны в поездах будут транслировать Парад Победы, а также тематические ролики о вкладе метро в Победу. На 15 стойках «Живое общение» можно будет бесплатно отправить открытки ветеранам и близким.