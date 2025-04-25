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Метро Москвы украсили к празднованию 9 мая

Собянин: метро Москвы украсили к празднованию 9 мая.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Метро Москвы украсили к 9 мая, пассажиры смогут посмотреть видеотрансляцию Парада Победы и отправить поздравительные открытки ветеранам и близким людям, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Отмечать Победу будем и в метро, ведь в самые трудные годы Московский метрополитен сыграл неоценимую роль: укрывал от бомбежек, служил госпиталем. На станции “Трубная” потолочный свод оформили георгиевскими лентами и бантами. На станциях “Маяковская” и “Курская” разместят Стены памяти с именами работников метро — участников войны. Десять станций украсили праздничные световые звезды, а вход станции Чистых пруды — инсталляция с буквой “М” и георгиевская лента», — написал Собянин.

Он добавил, что медиаэкраны в поездах будут транслировать Парад Победы, а также тематические ролики о вкладе метро в Победу. На 15 стойках «Живое общение» можно будет бесплатно отправить открытки ветеранам и близким.