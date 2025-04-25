Представители Самарской области стали призерами турнира по роллер-спорту

В спринте по спидскейтингу на 100 метров победили Екатерина и Анна Кукушкины, вторыми стали Лев Рябов, Тимофей Сидоров и Елизавета Полукарова. Бронзу взяли Эмиль Шамсутдинов, Ольга Шнырева и Станислав Сухенко.