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Представители Самарской области стали призерами турнира по роллер-спорту

Состязание (6+) организовали в Волгограде. Атлеты из 63-го региона взяли медали в трех дисциплинах.

Состязание (6+) организовали в Волгограде. Атлеты из 63-го региона взяли медали в трех дисциплинах. Подробностями поделилась пресс-служба Минспорта губернии.

В скоростном фристайл-слаломе золото досталось Анне Кукушкиной и Станиславу Сухенко. Бронза — Ксении Бояркиной и Тимофею Сидорову.

«В дисциплине фристайл-слалом — прыжок в высоту Вероника Жерельникова установила новый рекорд России — 138 сантиметров и заняла первое место. Сидоров оказался на третьей строчке», — добавили в министерстве.

В спринте по спидскейтингу на 100 метров победили Екатерина и Анна Кукушкины, вторыми стали Лев Рябов, Тимофей Сидоров и Елизавета Полукарова. Бронзу взяли Эмиль Шамсутдинов, Ольга Шнырева и Станислав Сухенко.

На днях рассказывали, как представительница 63-го региона Анна Дворянска завоевала золото на соревновании по спортивному ориентированию в Краснодарском крае (6+).

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