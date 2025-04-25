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Госавтоинспекция анонсировала тотальные проверки в Челябинской области

Госавтоинспекция анонсировала тотальные проверки в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: РИА "Новости"

«В предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением ПДД и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения», — говорится в комментарии.

Будет задействован передвижной пункт медицинского освидетельствования.

Ведомство просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как «они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени».

Проверки пройдут по всей Челябинской области. Информацию о нетрезвых водителях можно сообщать в чат-бот beZdtp74_bot в мессенджере Telegram.

Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения и за отказ проходить медпроверку предусмотрено лишение прав и штраф в размере 45 тыс. рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.