Госавтоинспекция анонсировала тотальные проверки в Челябинской области

«В предстоящие выходные дни сотрудники полиции усилят контроль за соблюдением ПДД и исключению из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения», — говорится в комментарии.
Будет задействован передвижной пункт медицинского освидетельствования.
Ведомство просит с пониманием относиться к таким проверкам, так как «они направлены на обеспечение безопасности всех граждан и не занимают много времени».
Проверки пройдут по всей Челябинской области. Информацию о нетрезвых водителях можно сообщать в чат-бот beZdtp74_bot в мессенджере Telegram.
Напомним, за управление автомобилем в состоянии опьянения и за отказ проходить медпроверку предусмотрено лишение прав и штраф в размере 45 тыс. рублей. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.