Кобзев: Энерготарифы для жителей Иркутской области одни из самых низких в стране

Власти Иркутской области продолжают работу по решению проблемы энергопотребления для домов с электроотоплением, не укладывающихся в установленные нормативы. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, губернатор Игорь Кобзев выступил с инициативой расширить первый диапазон электропотребления до 10 800 кВт*ч в зимний период. Соответствующее предложение уже направлено в правительство РФ.
— Введение льготных тарифов на электроэнергию — тема, которую мы все обсуждаем уже довольно долго. Вокруг этого вопроса много политических спекуляций, и наша позиция не всем нравится. Но факт остается фактом — тарифы для населения Иркутской области по-прежнему одни из самых низких в стране, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Ранее введенный повышающий коэффициент 1,8, увеличивший первый диапазон до 7 020 кВт*ч, помог защитить от резкого роста платежей более 73 тысяч домохозяйств. Власти планируют продолжить работу, чтобы добиться еще больших результатов.
Повышенная нагрузка на энергосистему области обусловлена комплексом факторов, включая активную деятельность майнинговых компаний. Введение запрета на майнинг в энергодефицитных районах юга Иркутской области (он продлится до 15 марта 2031 года) в отопительный сезон позволило снизить нагрузку на 320 МВт и минимизировать риски введения аварийных ограничений энергоснабжения.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что проектирование строительства нового аэропорта начнется в Иркутске в 2027 году.