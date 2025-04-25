Кобзев: Энерготарифы для жителей Иркутской области одни из самых низких в стране

— Введение льготных тарифов на электроэнергию — тема, которую мы все обсуждаем уже довольно долго. Вокруг этого вопроса много политических спекуляций, и наша позиция не всем нравится. Но факт остается фактом — тарифы для населения Иркутской области по-прежнему одни из самых низких в стране, — подчеркнул Игорь Кобзев.