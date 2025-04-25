Через Ростов и еще 11 городов пронесут огонь с Поклонной горы

Первый этап акции охватит южные и центральные регионы России, такие как Тула, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Керчь и Севастополь. Далее эстафета переместится на север и северо-запад, где Огонь побывает в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.