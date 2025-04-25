Через Ростов и еще 11 городов пронесут огонь с Поклонной горы

В честь приближающегося Дня Победы по территории России пронесут Огонь, взятый с Поклонной горы в Москве. Маршрут эстафеты пройдет через 12 российских городов, включая Ростов-на-Дону, о чем проинформировали в Минтрансе РФ.
По словам замминистра транспорта Евгения Филиппова, «Огонь Победы» является символом неиссякаемой памяти о героях, одержавших победу в Великой Отечественной войне, а также знаком почтения и признательности современным воинам, которые отважно и самоотверженно защищают интересы страны.
Первый этап акции охватит южные и центральные регионы России, такие как Тула, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Керчь и Севастополь. Далее эстафета переместится на север и северо-запад, где Огонь побывает в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.