Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Через Ростов и еще 11 городов пронесут огонь с Поклонной горы

Об этом сообщает Минтранс РФ.

В честь приближающегося Дня Победы по территории России пронесут Огонь, взятый с Поклонной горы в Москве. Маршрут эстафеты пройдет через 12 российских городов, включая Ростов-на-Дону, о чем проинформировали в Минтрансе РФ.

По словам замминистра транспорта Евгения Филиппова, «Огонь Победы» является символом неиссякаемой памяти о героях, одержавших победу в Великой Отечественной войне, а также знаком почтения и признательности современным воинам, которые отважно и самоотверженно защищают интересы страны.

Первый этап акции охватит южные и центральные регионы России, такие как Тула, Воронеж, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Новороссийск, Керчь и Севастополь. Далее эстафета переместится на север и северо-запад, где Огонь побывает в Великом Новгороде, Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Мурманске.