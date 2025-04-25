Омич добился компенсации в 30 тысяч рублей от больницы за неоказанные услуги

Прокуратура Октябрьского округа Омска добилась положительного решения суда в интересах 51-летнего жителя города, пострадавшего от халатности медицинских работников. Суд обязал городскую поликлинику № 15 выплатить ему 30 тысяч рублей компенсации морального вреда за некачественно оказанную медицинскую помощь.
Как установил суд, мужчина обратился в поликлинику с жалобами на высокое давление, недомогание и высокую температуру. Врач, однако, не выдал ему больничный лист, отправив домой. Только после обращения в другое медицинское учреждение пациент получил необходимое лечение и лист нетрудоспособности.
Экспертиза страховой организации выявила грубые нарушения в работе поликлиники № 15: отсутствие обоснования диагнозов, неполноту медицинской документации и отсутствие адекватных рекомендаций по лечению.
Прокуратура поддержала иск пострадавшего, и суд, приняв во внимание представленные доказательства, удовлетворил его требование о компенсации морального вреда. Решение суда пока не вступило в законную силу.