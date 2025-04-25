Омич добился компенсации в 30 тысяч рублей от больницы за неоказанные услуги

Как установил суд, мужчина обратился в поликлинику с жалобами на высокое давление, недомогание и высокую температуру. Врач, однако, не выдал ему больничный лист, отправив домой. Только после обращения в другое медицинское учреждение пациент получил необходимое лечение и лист нетрудоспособности.