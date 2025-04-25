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Большой театр начал гастроли в Самаре в честь 80-летия Победы

23 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета стартовали гастроли Большого театра, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

23 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета стартовали гастроли Большого театра, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Открытие гастролей началось с гала-концерта оперы, в котором выступили звезды Большого театра: Анна Нечаева, Ольга Селивёрстова, Агунда Кулаева, Олег Долгов и Александр Краснов. Прозвучали арии из опер Пуччини, Бизе, Гуно, а также советские композиции.

Дирижер Алексей Богорад, чья семья связана с эвакуацией театра, поделился историей о Седьмой симфонии Шостаковича, которую композитор дописывал в Самаре.

Также в театре открылась выставка «Большой в Куйбышеве» с редкими афишами, костюмами и архивными фото времен войны.

25 и 26 апреля зрителей ждет балет «Сильфида» с участием ведущих артистов Большого театра.

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