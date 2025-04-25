Большой театр начал гастроли в Самаре в честь 80-летия Победы

23 апреля в Самарском академическом театре оперы и балета стартовали гастроли Большого театра, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Открытие гастролей началось с гала-концерта оперы, в котором выступили звезды Большого театра: Анна Нечаева, Ольга Селивёрстова, Агунда Кулаева, Олег Долгов и Александр Краснов. Прозвучали арии из опер Пуччини, Бизе, Гуно, а также советские композиции.
Дирижер Алексей Богорад, чья семья связана с эвакуацией театра, поделился историей о Седьмой симфонии Шостаковича, которую композитор дописывал в Самаре.
Также в театре открылась выставка «Большой в Куйбышеве» с редкими афишами, костюмами и архивными фото времен войны.
25 и 26 апреля зрителей ждет балет «Сильфида» с участием ведущих артистов Большого театра.
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!