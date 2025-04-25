Большой театр начал гастроли в Самаре в честь 80-летия Победы

Открытие гастролей началось с гала-концерта оперы, в котором выступили звезды Большого театра: Анна Нечаева, Ольга Селивёрстова, Агунда Кулаева, Олег Долгов и Александр Краснов. Прозвучали арии из опер Пуччини, Бизе, Гуно, а также советские композиции.