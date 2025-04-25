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Резкое похолодание накроет Челябинск после теплых выходных

ЧЕЛЯБИНСК, 25 апреля, ФедералПресс. В выходные 26—27 апреля воздух прогреется до +18…+19°C, но уже в понедельник столбики термометров покажут +14°C, а к 29 апреля возможны заморозки — около 0.

Сейчас в Ричмонде: +13° 0 м/с 94% 763 мм рт. ст. +16°
Источник: Reuters

«29 апреля, столбик термометра опустится до пяти градусов», — сообщают синоптики.

Начало недели принесет дожди. Синоптики предупреждают: до 27 апреля в регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за гроз и аномально высоких температур.