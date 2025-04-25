Резкое похолодание накроет Челябинск после теплых выходных

«29 апреля, столбик термометра опустится до пяти градусов», — сообщают синоптики.
Начало недели принесет дожди. Синоптики предупреждают: до 27 апреля в регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за гроз и аномально высоких температур.
ЧЕЛЯБИНСК, 25 апреля, ФедералПресс. В выходные
«29 апреля, столбик термометра опустится до пяти градусов», — сообщают синоптики.
Начало недели принесет дожди. Синоптики предупреждают: до 27 апреля в регионе сохраняется штормовое предупреждение из-за гроз и аномально высоких температур.