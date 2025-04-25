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Уфимскую школьницу сбила немецкая иномарка

В Уфе Volkswagen Taos сбил 12-летнюю девочку.

Источник: Комсомольская правда

Вчера вечером, 24 апреля, в Уфе на улице Баязита Бикбая водитель автомобиля Volkswagen Taos совершил наезд на 12-летнюю школьницу, переходившую проезжую часть вне пешеходного перехода напротив дома № 33. Об этом рассказала пресс-служба городской Госавтоинспекции.

Пострадавшая с различными травмами была доставлена в медицинское учреждение, где после оказания помощи ее отпустили домой. В настоящее время по факту ДТП проводится разбирательство для установления всех обстоятельств происшествия.

ГАИ напоминает пешеходам о необходимости переходить дорогу только в установленных местах, предварительно убедившись в безопасности. Особое внимание уделяется важности использования светоотражающих элементов в темное время суток, которые значительно повышают видимость пешеходов на проезжей части.

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