Очереди из легковушек растут на границе с ЕС перед большими выходными

Что касается очередей из фур, то они, как и прежде, фиксируются по всем направлениям, но самые большие очереди — на границе с Литвой, где суммарно находится 860 машин. Из них 400 фур застряли в пункте пропуска «Каменный Лог» и 460 — в «Бенякони».