Очереди из легковушек растут на границе с ЕС перед большими выходными

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Очереди из легкового транспорта продолжают расти в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных Госпогранкомитета республики.
Так, если в четверг утром в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей стояло 1450 легковушек, то в сегодня утром в очередях уже 1560 машин, а также 35 автобусов (сутками ранее было 15).
Также появились очереди и на белорусско-литовской границе: в пункте пропуска «Каменный Лог» 60 легковых автомобилей пытаются выехать из Беларуси на территорию Литвы, а в «Бенякони» — 40.
На границе Беларуси с Латвией очередей из легковушек не наблюдается.
Что касается очередей из фур, то они, как и прежде, фиксируются по всем направлениям, но самые большие очереди — на границе с Литвой, где суммарно находится 860 машин. Из них 400 фур застряли в пункте пропуска «Каменный Лог» и 460 — в «Бенякони».
В пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе сейчас в очереди насчитывается 1070 фур, а в погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией — 420.