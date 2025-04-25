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Очереди из легковушек растут на границе с ЕС перед большими выходными

Еще недавно очередь из легкового транспорта наблюдалась только на польском направлении, теперь легковушки стоят и на белорусско-литовской границе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 25 апр — Sputnik. Очереди из легкового транспорта продолжают расти в пунктах пропуска на границе Беларуси с соседними странами Евросоюза, следует из данных Госпогранкомитета республики.

Так, если в четверг утром в пункте пропуска «Брест» на границе с Польшей стояло 1450 легковушек, то в сегодня утром в очередях уже 1560 машин, а также 35 автобусов (сутками ранее было 15).

Также появились очереди и на белорусско-литовской границе: в пункте пропуска «Каменный Лог» 60 легковых автомобилей пытаются выехать из Беларуси на территорию Литвы, а в «Бенякони» — 40.

На границе Беларуси с Латвией очередей из легковушек не наблюдается.

Что касается очередей из фур, то они, как и прежде, фиксируются по всем направлениям, но самые большие очереди — на границе с Литвой, где суммарно находится 860 машин. Из них 400 фур застряли в пункте пропуска «Каменный Лог» и 460 — в «Бенякони».

В пункте пропуска «Козловичи» на белорусско-польской границе сейчас в очереди насчитывается 1070 фур, а в погранпереходе «Григоровщина» на границе с Латвией — 420.