Железнодорожные билеты на некоторые поезда начали продавать за полгода

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Железнодорожные билеты на некоторые поезда дальнего следования в России начали продавать за полгода до отправления, сообщили РИА Новости в «Федеральной пассажирской компании» (ФПК, «дочка» РЖД).
Ранее железнодорожные билеты продавались максимум за 120 дней, а есть и билеты со стартом продаж за 45, 60 или 90 суток. О планах увеличить глубину продаж железнодорожных билетов в России до 180 дней в ноябре 2024 года рассказал в интервью РИА Новости гендиректор ФПК Владимир Пястолов.
«Федеральная пассажирская компания» увеличила глубину продажи билетов на ряд поездов до 180 суток. В их число входят поезда № ½ «Красная стрела» и № ¾ «Экспресс», — рассказали в ФПК.
Эти два поезда курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом.
РЖД и Минтранс РФ сообщали ранее об увеличении глубины продаж билетов до 180 дней на туристические поезда.
«Увеличена глубина продаж на популярные туристические поезда: “Жемчужину Кавказа”, “В Карелию”, “Серебряный маршрут”, “По Золотому кольцу”, “Гастротур”, “Волжский вояж”, — уточнили РИА Новости в ФПК список поездов.
Аналогичная глубина продаж действует и для билетов на турпоезд дирекции скоростного сообщения РЖД «Рускеальский экспресс».
«Федеральная пассажирская компания» осуществляет почти все перевозки в России в поездах дальнего следования. РЖД принадлежит 100% минус одна акция ФПК.