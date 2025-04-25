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Новый удар по диаспоре и не только: Не накопил стаж в Молдове — пенсия не положена, только мизерное пособие

Если у человека нет минимального стажа, он не имеет права на пенсию.

Источник: Комсомольская правда

Лица, не накопившие минимального страхового стажа, необходимого для выхода на пенсию по возрасту, всё же могут рассчитывать на поддержку государства.

Национальная касса социального страхования (CNAS) сообщает, что таким гражданам выплачивается социальное пособие в размере 50% от минимальной гарантированной пенсии. Для получения пенсии по возрасту необходимо выполнить два условия: достичь установленного законом пенсионного возраста и иметь подтверждённый страховой стаж не менее 15 лет.

Если у человека нет минимального стажа, он не имеет права на пенсию, но может получить социальное пособие для пожилых людей в размере половины минимальной пенсии, гарантированной государством. Для получения пенсии или пособия необходимо подать заявление в территориальное отделение CNAS. Владельцы электронной подписи могут подать заявление онлайн.

Полный период уплаты взносов для мужчин составляет 34 года, для женщин — 33 года и 6 месяцев. На данный момент мужчины в Молдове выходят на пенсию в 63 года, а женщины — в 61,5 год.

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