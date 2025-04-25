Ленобласть намерена открыть водный туристический маршрут в Карелию

Михаил Присяжнюк, возглавляющий комитет Ленинградской области по транспортной политике, проинформировал, что вскоре состоится встреча руководства Ленинградской области и Республики Карелия, на которой стороны намерены обсудить перспективы совместного развития инфраструктуры железнодорожного и водного транспорта, а также обсудить вопросы улучшения навигационных условий в данном регионе. Это предложение поступило непосредственно от главы администрации Ленинградской области.