Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ленобласть намерена открыть водный туристический маршрут в Карелию

Вскоре состоится встреча руководства Ленинградской области и Республики Карелия, на которой стороны намерены обсудить перспективы совместного развития инфраструктуры железнодорожного и водного транспорта.

Источник: Sergei Gussev/СС0

В ходе прошедшей пресс-конференции, посвящённой вопросам развития водного транспорта в Ленинградской области, было объявлено, что регион станет началом туристических водно-транспортных маршрутов в направлении Карелии. Одновременно там же представили новый туристический проект под названием «Салми».

Михаил Присяжнюк, возглавляющий комитет Ленинградской области по транспортной политике, проинформировал, что вскоре состоится встреча руководства Ленинградской области и Республики Карелия, на которой стороны намерены обсудить перспективы совместного развития инфраструктуры железнодорожного и водного транспорта, а также обсудить вопросы улучшения навигационных условий в данном регионе. Это предложение поступило непосредственно от главы администрации Ленинградской области.

Кроме того, в ближайшее время, начиная с мая, начнётся проведение работ по изучению местности и определению маршрута. В рамках подготовки к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, руководство региона объявило о проведении акции «Бессмертная флотилия».

Вместе с государственной организацией «Пассажиравтотранс» был презентован уникальный проект — специальный экскурсионный автобус «Музеобус», оборудованный мультимедийными средствами, знакомящими пассажиров с историей трудового подвига и героизма жителей блокадного Ленинграда на знаменитой Дороге Жизни.

Открытие официального сезона навигации на воде в Ленинградской области ожидается уже завтра. Все необходимые подготовительные работы завершены.