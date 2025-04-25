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Дубль ВК «Нова» сыграет в финале Кубка Молодежной лиги

Местные волейболисты попали в подгруппу «А».

Местные волейболисты попали в подгруппу «А». Запланированы три матча.

Финал Кубка Молодежной лиги по волейболу организуют в Новом Уренгое. Встречи пройдут с 12-го по 18 мая. «Нова-2» сразится с ВК «Динамо-Олимп», «Локомотив СШОР» и дублем «Факела».

Недавно игроки основной команды Андрей Титич и Михаил Падо посетили Сызрань и провели мастер-класс для местных школьников. Отрабатывали в том числе постановку блока.

До этого ВК «Нова» одолел «Университет» в третьем матче предварительного этапа Кубка России — 3:2 (12+).

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