В Иркутской области маткапитал планируют сделать бессрочным

— Мы продлили действие регионального материнского капитала до 2030 года. Его размер сейчас составляет 153,5 тысячи рублей. В ближайших планах — установить бессрочное действие областного маткапитала. Поручаю министерству социального развития, опеки и попечительства подготовить и внести на рассмотрение в Заксобрание соответствующий проект не позднее 1 сентября 2025 года, — сказал Игорь Кобзев.