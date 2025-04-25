В Иркутской области маткапитал планируют сделать бессрочным

В Иркутской области продолжается совершенствование системы поддержки семей с детьми. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе областного правительства, ключевым элементом остаются прямые финансовые меры, включающие региональные выплаты при рождении детей, жилищные льготы и специальные субсидии для многодетных семей.
— Мы продлили действие регионального материнского капитала до 2030 года. Его размер сейчас составляет 153,5 тысячи рублей. В ближайших планах — установить бессрочное действие областного маткапитала. Поручаю министерству социального развития, опеки и попечительства подготовить и внести на рассмотрение в Заксобрание соответствующий проект не позднее 1 сентября 2025 года, — сказал Игорь Кобзев.
Помимо финансовой поддержки, в регионе уделяется внимание формированию благоприятной социальной среды. Напомним, с 2024 года 21 сентября официально отмечается как День многодетной семьи. На сегодняшний день в Приангарье насчитывается свыше 40 тысяч таких семей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что время реагирования на лесные пожары сократилось до 10 минут в Приангарье.