25 апреля в Самарской области стартовало бронирование льготных путевок в летние лагеря

Уже сейчас они могут изучить подробный перечень учреждений отдыха и оздоровления, расположенных на территории Самарской области, оценить доступность свободных мест в каждой конкретной организации и определиться с предпочтительным вариантом. Сделать это можно на Региональном портале государственных услуг Самарской области.