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25 апреля в Самарской области стартовало бронирование льготных путевок в летние лагеря

Родителям в Самарской области предоставлена уникальная возможность заблаговременно подготовиться к выбору лагеря для своих детей.

Родителям в Самарской области предоставлена уникальная возможность заблаговременно подготовиться к выбору лагеря для своих детей.

Уже сейчас они могут изучить подробный перечень учреждений отдыха и оздоровления, расположенных на территории Самарской области, оценить доступность свободных мест в каждой конкретной организации и определиться с предпочтительным вариантом. Сделать это можно на Региональном портале государственных услуг Самарской области.

Помимо ознакомления с перечнем, у родителей появилась возможность предварительно подготовить всю необходимую документацию, требуемую для оформления путёвки. А также оформить предварительный вариант заявки («черновик»), который впоследствии можно будет легко редактировать или дополнять необходимыми сведениями.

Такая предусмотрительность позволяет существенно упростить процедуру бронирования места в лагере непосредственно в день старта официальной регистрации.

Оксана Щербицкая, временно исполняющая обязанности заместителя министра социально-демографической и семейной политики Самарской области, специально разъяснила порядок действий и преимущества раннего бронирования путёвок на прямом эфире в Центре управления регионом (ЦУР).

Официальный старт записи на бронирование путёвок состоялся 25 апреля ровно в девять часов утра. Именно тогда кнопка «Забронировать» станет активной на соответствующем онлайн-ресурсе портала государственных услуг, предоставляя родителям возможность оперативно зафиксировать выбранный лагерь и забронировать место для своего ребёнка.

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