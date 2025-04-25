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Суд в Ростове оставил без изменения приговор экс-заместителю районного прокурора

В Ростове-на-Дону подтвердили приговор бывшему зампрокурора Цимлянского района.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону оставили в силе приговор в отношении бывшего заместителя прокурора Цимлянского района. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

По данным инстанции, Ростовский областной суд подтвердил решение Усть-Донецкого районного суда, вынесенное в январе 2025 года. Тогда задержанный получил 4 года и 6 месяцев колонии общего режима. Также мужчина был лишен классного чина и права в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти.

Напомним, наказание подсудимому вынесли за мошенничество в крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Ранее в Новошахтинске арестовали подозреваемого в убийстве.