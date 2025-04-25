Суд в Ростове оставил без изменения приговор экс-заместителю районного прокурора

По данным инстанции, Ростовский областной суд подтвердил решение Усть-Донецкого районного суда, вынесенное в январе 2025 года. Тогда задержанный получил 4 года и 6 месяцев колонии общего режима. Также мужчина был лишен классного чина и права в течение двух лет занимать должности в органах государственной власти.