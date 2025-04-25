Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волгоградцам на Красную горку организуют спецрейсы к кладбищам

Для спецрейсов муниципалитет задействует около 40 единиц подвижного состава.

Как сообщает администрация Волгограда, 27 апреля, в день православного праздника Красная горка, для граждан организуют специальные автобусные маршруты к городским кладбищам.

Так, во время работы дополнительного общественного транспорта (с 9.00 до 15.00) в Тракторозаводском районе автобусы будут отправляться от пл. им. Дзержинского до Верхнезареченского кладбища. В Дзержинском районе дополнительные автобусы проследуют от остановки «Ул. Землячки» до института гигиены. До старого и нового кладбищ в Ворошиловском районе автобусы будут отходить от остановки «Обувная фабрика».

В Кировском районе транспорт будет курсировать от остановки «Пос. Руднева», а в Красноармейском районе города к старому и новому кладбищам будут ездить 4 спецавтобуса от остановок «Кинотеатр “Юбилейный” и “Бульвар Энгельса”.

Кроме того, в этот день также увеличат число единиц подвижного состава электротранспорта.