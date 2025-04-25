Волгоградцам на Красную горку организуют спецрейсы к кладбищам

Как сообщает администрация Волгограда, 27 апреля, в день православного праздника Красная горка, для граждан организуют специальные автобусные маршруты к городским кладбищам.
Так, во время работы дополнительного общественного транспорта (с 9.00 до 15.00) в Тракторозаводском районе автобусы будут отправляться от пл. им. Дзержинского до Верхнезареченского кладбища. В Дзержинском районе дополнительные автобусы проследуют от остановки «Ул. Землячки» до института гигиены. До старого и нового кладбищ в Ворошиловском районе автобусы будут отходить от остановки «Обувная фабрика».
В Кировском районе транспорт будет курсировать от остановки «Пос. Руднева», а в Красноармейском районе города к старому и новому кладбищам будут ездить 4 спецавтобуса от остановок «Кинотеатр “Юбилейный” и “Бульвар Энгельса”.
Кроме того, в этот день также увеличат число единиц подвижного состава электротранспорта.