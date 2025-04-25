Бывший ректор Института развития образования Башкирии предстанет перед судом за вымогательство премий у подчиненных

В Уфе завершилось расследование уголовного дела против бывшего ректора Института развития образования Башкирии. Чиновника обвиняется в систематическом получении взяток от подчиненных на общую сумму около двух миллионов рублей. Об этом рассказали пресс-служба прокуратуры и Следственного комитета республики.
По данным следствия, в период с июня 2020 по июль 2023 года обвиняемый вымогал у семерых сотрудников часть их премиальных выплат. Взамен он обещал подчиненным не применять дисциплинарные взыскания за возможные нарушения и обеспечивать регулярные премии. Суммы взяток варьировались от 15 до 33 тысяч рублей.
Преступная схема была раскрыта благодаря работе ФСБ. Подчиненные, передававшие деньги, избежали уголовной ответственности, так как добровольно сообщили о вымогательстве.
Экс-ректор не признает вину, несмотря на собранные доказательства. Материалы уголовного дела уже направлены в Кировский районный суд Уфы.
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