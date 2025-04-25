Бывший ректор Института развития образования Башкирии предстанет перед судом за вымогательство премий у подчиненных

По данным следствия, в период с июня 2020 по июль 2023 года обвиняемый вымогал у семерых сотрудников часть их премиальных выплат. Взамен он обещал подчиненным не применять дисциплинарные взыскания за возможные нарушения и обеспечивать регулярные премии. Суммы взяток варьировались от 15 до 33 тысяч рублей.