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В Самарской области забронировали за 10 минут почти все места в детских лагерях

В регионе стартовало бронирование мест в детских летних лагерях.

В регионе стартовало бронирование мест в детских летних лагерях. Из-за большого спроса произошел сбой на официальном сайте.

В 2025 году бронировать места стало можно через сервис Госуслуги. Желающие могли заранее заполнить заявление, а потом отправить его, когда сервис начнет работать.

Родители восприняли предложение с большим энтузиазмом и в 09:00 у многих из них перестал работать сайт. Тем, кому повезло, удалось забронировать места за 2−3 минуты в самые известные лагеря, в другие — 10.

Новости Самары и губернии уже в нашем телеграм-канале «МК в Самаре».