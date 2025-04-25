В Самарской области забронировали за 10 минут почти все места в детских лагерях

В регионе стартовало бронирование мест в детских летних лагерях. Из-за большого спроса произошел сбой на официальном сайте.
В 2025 году бронировать места стало можно через сервис Госуслуги. Желающие могли заранее заполнить заявление, а потом отправить его, когда сервис начнет работать.
Родители восприняли предложение с большим энтузиазмом и в 09:00 у многих из них перестал работать сайт. Тем, кому повезло, удалось забронировать места за 2−3 минуты в самые известные лагеря, в другие — 10.
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